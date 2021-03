Covid-19. Acesso a serviços públicos na Dinamarca será feito com passaporte digital

A Dinamarca apresentou esta quinta-feira o plano de reabertura do país. Até toda a população do país estar vacinada, o acesso aos serviços públicos será feito com um passaporte digital.

O passaporte digital, ou passaporte corona como foi batizado, vai dar acesso à população a espaços públicos como cabeleireiros, cinema, restaurantes, museus, bibliotecas, ginásios ou centros de massagens.

Para o acesso é preciso que no passaporte esteja provada a imunização.

Não será necessário para entrar em lojas e centros comerciais e deverá estar em vigor até agosto, altura em que o Governo dinamarquês espera ter vacinado toda a população do país.

Até agora, 11% da população do país, com mais de 18 anos, já foi vacinada.

