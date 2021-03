"Ela é a minha vida e a pobrezinha tem Alzheimer." O dia em que António e Josefina foram vacinados

Na Europa e um pouco por todo o mundo são muitos os países que enfretam os piores momentos da pandemia. A vacinação e as novas restrições tentam travar a propagação do vírus.

Os espanhóis António e Josefina foram vacinados esta quinta-feira. Estão juntos há mais de 70 anos. Agora com 103 e 92 anos conseguiram resistir à pandemia.

Em Espanha, mais de 74 mil pessoas já morreram com covid-19. E como em muitos países europeus, a vacinação tem sido mais lenta do que o inicialmente estimado e mais lenta do que seria necessário para travar novos surtos e mortes.

Do outro lado dos Pirinéus, 16 regiões francesas estão desde o final da semana passada a enfrentar novas restrições. Perto de cinco mil pessoas estão internadas em unidades de cuidados intensivos, o registo mais elevado desde o início da pandemia.

No Reino Unido, a gigantesca campanha de vacinação em curso começa a dar frutos. Perto de 28 milhões receberam pelo menos a primeira dose, numa altura em que Londres e Bruxelas dão sinais de que a guerra das vacinas poderá em breve ter um fim.

No Brasil, a vacinação não está a conseguir desacelerar a pandemia que já provocou mais de 300 mil mortes.