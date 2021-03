"Há escolas de condução que não voltam a abrir". Proprietários e instrutores em protesto junto à AR

Proprietários e instrutores de escolas de condução manifestaram-se esta quinta-feira em frente à Assembleia da República, em Lisboa.

Com as escolas de condução fechadas por causa da pandemia, exigem o recomeço imediato da atividade. Pedem também mais apoios do Governo para enfrentar a crise provocada pelos vários confinamentos.

À SIC, Alexandre Braga e António Teixeira, proprietários, dizem que, ao todo, já estiveram fechados meio ano e, sem apoio. Há escolas de condução que já não voltam a abrir.

"A nossa presença aqui deve-se ao facto de o nosso setor atualmente precisar de uma revisão urgente, nomeadamente o reconhecimento da nossa atividade como sendo de interesse público, como já foi outrora, para podermos regular preços", esclareceu David Bernardo, proprietário de uma escola de condução em Leiria, à agência Lusa.

Além da regulação de preços, os trabalhadores do setor querem ver o ensino da condução com enquadramento de entidade formadora ou educativa e a atualização do regime jurídico da condução, que atualmente não permite aulas online.

"Temos visto que realmente há muita injustiça no nosso setor pelos preços que nós praticamos, pelas horas e ordenados que os nossos instrutores trazem. A cara das nossas escolas são os nossos instrutores e eles não são valorizados", defendeu a responsável por unir as escolas de condução nesta ação, Sandra Gonçalves.

"Não temos dinheiro para pagar impostos, não temos dinheiro para pagar os nossos instrutores. Eu, enquanto proprietária, não tenho praticamente ajudas", confessou.

O coletivo de instrutores e proprietários de escolas de condução entregou esta quinta-feira de manhã um conjunto de propostas à AR, ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e à Presidência da República.

A abertura das escolas de condução está prevista para dia 19 de abril e o grupo de manifestantes garantiu que não quer abrir antes, mas sim chamar à atenção da tutela para a necessidade de valorizar o setor.

ANTÓNIO COTRIM

Protesto no Porto

Várias escolas de condução juntaram-se em protesto, esta terça-feira, no Porto, junto à Câmara Municipal, para exigir o recomeço imediato da atividade.

Os proprietários garantem que têm as condições de segurança necessárias para desconfinar e asseguram que se não o fizerem já, haverá empresas a fechar portas.

Esta foi a primeira manifestação organizada por várias escolas de condução do Norte do país.