Covid-19. Infetado foge do hospital e é detido num supermercado

Um paciente infetado com o novo coronavírus fugiu do hospital onde estava internado, no Brasil, e entrou num supermercado na tarde de quinta-feira, tendo sido detido pela polícia.

Segundo as autoridades, o homem fugiu por medo de ser entubado.

A Globo, que cita a Polícia Militar brasileira, conta que o homem, de 46 anos, foi detido depois dos funcionários do supermercado terem chamado a polícia. Não é claro se estaria a usar máscara no momento em que entrou no estabelecimento.

Em comunicado, a superfície comercial anunciou a adoção de todos os procedimentos de segurança, tendo o supermercado sido encerrado para “higienização total”.

“Imediatamente, a unidade foi fechada para higienização total e reabriu após o procedimento. A rede informa ainda que desde o início da pandemia, adota um rígido protocolo de prevenção contra a covid-19 para garantir a máxima proteção dos seus colaboradores e clientes”, afirmou o estabelecimento.