Covid-19. Madagáscar adota vacinas mas mantém recomendação de "remédio" natural

Madagáscar decidiu usar vacinas contra a covid-19, mas numa base voluntária e sem abandonar o "remédio" local baseado em plantas recomendado durante meses pelo chefe de Estado, Andry Rajoelina, anunciou hoje a presidência do país.

"Vamos procurar e utilizar vacinas eficazes contra a variante do covid-19 que está a devastar Madagáscar", adiantou numa declaração.

Andry Rajoelina tem sido duramente criticado nos últimos dias depois de ter dito na televisão, a 20 de março, que não foi vacinado e que não tencionava ser.

"Se encomendarmos uma vacina, vamos primeiro testá-la na oposição", disse em resposta às críticas dos seus opositores sobre a sua relutância em lançar uma campanha para vacinar a população.

O Covid Organics, um chá de ervas alegadamente "milagroso" baseado na planta artemísia, também produzido em cápsulas, "irá proteger-me a mim e à minha família", disse.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou em maio contra o que é apresentado como "remédio", uma vez que nenhum estudo científico demonstrou ainda a sua eficácia.

A grande ilha do Oceano Índico entrou numa segunda vaga da pandemia, com a presença detetada pelas autoridades da variante sul-africana, alegadamente mais contagiosa.

Em fevereiro, registou oficialmente 2.483 novos casos de coronavírus e 45 mortes, "nada com que se preocupar", de acordo com o Presidente do país.

Madagáscar tem oficialmente mais de 23.000 casos e 378 mortes. Mas a vacinação será opcional.

"Foi decidido que tomar a vacina é uma escolha e não deve ser obrigatório", assinalou a presidência na sua declaração.

Enquanto a maioria dos países luta para obter doses das vacinas contra a covid-19, o Governo de Madagáscar "recomenda um tratamento baseado em plantas", denunciou a Amnistia Internacional na semana passada, considerando tratar-se de uma "violação dos direitos do povo malgaxe a beneficiar dos melhores cuidados de saúde possíveis".