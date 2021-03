Crianças a partir dos 12 anos ficam em casa sem os pais. "Nunca tinha ficado sozinha. Tenho receio e medo"

Algumas crianças estão mais ansiosas e com medo por ficarem sozinhas em casa durante o dia, enquanto os pais têm de ir trabalhar. A SIC foi conhecer duas famílias do Porto nessa situação.

A melhor parte do dia de Inês Costa, de 12 anos, é quando vai passear com os pais ao final da tarde. Depois de ficar o dia todo sozinha, considera que é o momento de relaxar e apanhar ar puro.

Sem outra opção, os pais da jovem Inês têm de deixá-la sozinha em casa durante o dia, porque perderam o apoio do Governo quando a filha completou os 12 anos, no verão passado.

A Lara Santos, também do Porto e com 12 anos, vive a mesma situação. O tempo que passa sozinha é depois compensado pla família ao final do dia.

O Governo apoia pais de crianças menores de 12 anos que tiverem de ficar em casa devido ao fecho das escolas. Depois de completados esses 12 anos, os pais deixam de receber o apoio e já não podem ficar em casa com os filhos.