Gibraltar com 70% da população vacinada levanta restrições

Gibraltar vai levantar o recolher obrigatório e aliviar outras restrições para combater a pandemia numa altura em que 70% da sua população está vacinada e que o hospital deste território britânico declarou não ter doentes com covid-19.

As autoridades sanitárias deste território de 33 mil habitantes, situado no extremo sul da Península Ibérica, consideram que o número de novos contágios é "extremamente baixo", um êxito que atribuem ao "sucesso do programa de vacinação".

A ministra da Proteção Civil, Samantha Sacramento, anunciou que o recolher obrigatório, que vigorava desde final de dezembro, pode ser levantado e que os bares e restaurantes poderão permanecer abertos até às 02:00.

Além disso, a partir de domingo, o uso de máscara de proteção individual deixará de ser obrigatório nas ruas tradicionalmente muito movimentadas de Gibraltar, mas continuará a ser obrigatório em espaços fechados, lojas ou transportes públicos.

"Estamos finalmente a sair do nosso inverno mais mortal e a entrar numa primavera de esperança", disse o chefe do Governo de Gibraltar, Fabian Picardo.

A pandemia matou 94 pessoas em Gibraltar, a maioria em janeiro e fevereiro, enquanto 4.200 dos 34.000 residentes foram infetados com o vírus.

Apenas uma contaminação foi registada na última semana e o hospital não tem neste momento nenhum paciente com covid-19.

O programa de vacinação de Gibraltar, apelidado de "Operação Liberdade", já imunizou totalmente mais de 24.000, 70% da população, e as autoridades esperam ter administrado as duas doses das vacinas até meados de abril.

