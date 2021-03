Onze empresas portuguesas podem vir a contribuir para acelerar a produção de vacinas contra a covid-19

Thierry Breton, o principal rosto da missão ingrata de resolver todos problemas na produção de vacinas contra a covid-19, diz que os europeus têm hoje mais razões para estarem confiantes de que vão receber os 360 milhões necessárias até julho.

O comissário europeu do mercado interno e responsável pelo grupo de trabalho da União Europeia para as vacinas esteve em Lisboa reunido com António Costa. Desta vez, Thierry Breton não visitou fábricas, como tem feito em vários países europeus, mas promete fazê-lo em breve.

Em Portugal são onze as empresas que podem vir a contribuir para acelerar o processo de produção de vacinas.