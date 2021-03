PAN pede audição de Graça Freitas e dos hospitais que não permitem pai no parto

O PAN pediu esta sexta-feira a audição de diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e das administrações dos cinco hospitais do Serviço Nacional de Saúde que não permitem a presença do pai no parto. Este pedido surgiu na sequência da Grande Reportagem "O Sol, quando nasce", emitida no dia anterior pela SIC.

Um ano depois do início da pandemia, e apesar de a lei garantir o direito de acompanhamento à grávida, os hospitais de Évora, Beja, Setúbal, Guarda e Covilhã continuam a impedir o pai de entrar.

Há também quatro hospitais que separam a mãe e o recém-nascido caso haja um teste positivo à covid-19.

O PAN já levou o assunto ao Parlamento por duas vezes. Pede agora que a DGS e os hospitais sejam ouvidos na Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia.