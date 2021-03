Covid-19. Reino Unido com mais 58 mortes e 4.715 novos infetados

O Reino Unido registou 58 mortes associadas à covid-19 e 4.715 infeções com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com dados divulgados hoje pelo Governo britânico.

Dados do instituto nacional de estatísticas britânico (Office for National Statistics) publicados hoje continuam a demonstrar uma diminuição no número diário de mortes e de novos infetados.

Na sexta-feira, tinham sido notificadas no Reino Unido 70 mortes e 6.187 novos casos de covid-19.

Desde o início da pandemia, já morreram 126.573 pessoas no Reino Unido com covid-19, entre 4.330.030 casos de contágio confirmados.

Até hoje, mais de 29 milhões de pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus no Reino Unido.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.768.431 mortos no mundo, resultantes de mais de 126 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.