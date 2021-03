Lay-off simplificado foi alargado. Saiba quais são os requisitos para beneficiar da medida

O lay-off simplificado foi alargado a empresas com quebra de atividade superior a 40%. O alargamento é acompanhado de muitos requisitos, alguns considerados demasiado restritivos, e que têm gerado algumas dúvidas.

"O novo lay-off é muito particular. Vem permitir um alargamento das empresas que podem beneficiar dele, no entanto, impõe requisitos bastante restritivos para as empresas, nomeadamente, a paragem total ou parcial que tem de ser superior a 40%", disse a advogada Maria Francisca Gonçalves, do Gabinete Juridico da Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas.

A nova medida só vai ser aplicada ao mês de março e abril e exige que a causa da paragem seja a interrupção das cadeias de abastecimento global. As empresas que pretendam beneficiar do lay-off vão ter de apresentar uma declaração onde atestam, sob compromisso de honra, que preenchem todos os requisitos, sendo que esse documento deve seguir acompanhado de uma certificação de um contabilista certificado. À documentação deve juntar-se ainda "toda uma panóplia de documentos comprovativos de todos estes requisitos", explicou a advogada.

"Antes, o lay-off estava pensado para as empresas que se encontravam encerradas e agora há uma pequena abertura, fruto do nosso desconfinamento a conta gotas, para que as empresas possam beneficiar deste lay-off num curto espaço de tempo, que permite que as mesmas tenham viabilidade económica para continuar a atividade", acrescentou Maria Francisca Gonçalves.

Alargamento do lay-off aos sócios-gerentes

O novo lay-off chega com uma novidade: o alargamento aos sócios-gerentes com declarações de remuneração e em regime de contribuição na Segurança Social. Os sócios-gerentes que queiram beneficiar da medida têm de ter trabalhadores a seu cargo, ou seja, ficam excluídas as sociedades unipessoas por quotas, em que os únicos trabalhadores das sociedades são os sócios gerentes, aponta a advogada.