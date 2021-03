Casal português positivo à covid-19 há mais de um mês está retido em São Tomé e Príncipe

Um casal português está retido em São Tome e Príncipe há um mês e meio. Deviam ter regressado em fevereiro mas um teste positivo à covid impediu o embarque para Portugal.

Já tiveram alta há três semanas, mas como continuam a testar positivo, não podem sair de São Tomé. O vírus SARS-COV-2, que provoca a covid, perde capacidade de contágio ao décimo dia de infeção, mas o doente pode continuar a testar positivo durante meses.

Esta semana, o casal foi visto pela médica da Força Aérea Portuguesa - em missão em S. Tome - e outra colega que estava a cooperar com a embaixada. Passaram-lhes certificados de cura, um documento que atesta que ambos estão curados da covid-19. Pagaram 400 euros por nova viagem e dirigiram-se ao aeroporto. O aeroporto rejeito o documento aquando do embarque.

À SIC, a TAP diz que nao pode aceitar os passageiros por causa do despacho que obriga "todo cidadão (sem exceção) a apresentar resultado negativo do teste PCR no check-in".

O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse à SIC que a embaixada de Portugal tem procurado uma solução junto das autoridades locais.

O casal está hospedado num hotel, com acesso à internet e vai trabalhando à distância. A estadia já vai nos 12 mil euros.