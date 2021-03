Covid-19. Idosa com 104 anos vacinada na Roménia

Aos 104 anos, já viveu duas pandemias: a da gripe espanhola e agora a de covid-19. Este domingo, com a segunda dose da vacina tornou-se a pessoa mais velha, em Bucareste, a estar totalmente vacinada contra a doença.

Na Roménia, quase três milhões de doses já foram administradas. O país tem mais de 19 milhoes de habitantes e, nos hospitais, o número de doentes em cuidados intensivos é o mais elevado desde o início da pandemia.

Na Bélgica, foi atingido o pico de incidência da terceira vaga que, em França, está a deixar os hospitais à beira do limite. Perto de 8 milhões de franceses receberam pelo menos uma dose da vacina.

Mais acelerado segue o processo de vacinação no Reino Unido, com mais de 30 milhões de britânicos já vacinados com a primeira dose.

Do outro lado do Atlântico, o Brasil registou pelo segundo dia consecutivo mais de 3.400 mortes e continua a ser um dos epicentros da pandemia no mundo.