Covid-19. Portugal continua a descer em estatísticas de novos casos e mortes por milhão

Dois meses depois de ter sido um dos países do mundo com mais novos casos e novas mortes por covid-19 por milhão de habitantes, Portugal está dezenas de lugares abaixo na tabela desses indicadores e abaixo das médias europeia e mundial.

De acordo com o 'site' estatístico Our World in Data, Portugal apresentava esta segunda-feira uma média diária de 40,31 novos casos por milhão de habitantes face a 373,6 de média diária a sete dias da União Europeia e a 71,68 de média mundial.

Mesmo na Europa, países como a França apresentam uma média diária de novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 confirmados por milhão de habitantes muito superior (551,51), a par de outras nações no leste da Europa como a Hungria (920,77), Estónia (886,19) ou Bulgária (520,77).

Quanto ao número de mortes nos últimos sete dias atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes, um indicador em que Portugal também já esteve entre os piores países do mundo, esta segunda-feira apresentava uma média diária de 0,97.

A Hungria é esta segunda-feira o pior país nesse indicador, com 25,29 novas mortes diárias por milhão de habitantes nos últimos sete dias, enquanto a média da União Europeia é de 5,74 e a média mundial é 1,25.

Portugal continua a ser um dos 10 países com mais casos totais de infeção por milhão de habitantes

Apesar das descidas nas médias flutuantes face ao que se verificava no fim de janeiro e princípio de fevereiro, Portugal continua na lista dos 10 países com mais casos totais de infeção por milhão de habitantes, com mais de 80.458 contágios confirmados.

Descontando os pequenos países e territórios com menos de um milhão de habitantes, Portugal é o oitavo país com mais casos por milhão, superado pela República Checa (141.472 casos), Eslovénia (102.301), Israel (96.114), Estados Unidos (91.426), Sérvia (86.045), Bahrain (83.360) e Panamá (82.006).

Em termos de mortes atribuídas à covid-19 por milhão de habitantes, Portugal é o 12.º país do mundo, com 1.651 óbitos.

A República Checa, com 2.416 mortes por milhão de habitantes, encabeça também essa lista, seguida da Hungria (2.067), Bélgica (1.975), Eslovénia (1.932), Bósnia e Herzegovina (1.895), Reino Unido (1.868), Bulgária (1.829), Itália (1.785), Macedónia do Norte (1.763), Eslováquia (1.739) e Estados Unidos (1.659).

Portugal com mais 6 mortes e 309 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 6 mortes e 309 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.843 mortes e 820.716 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 28.024 casos, menos 155 em relação a domingo.

Os dados indicam ainda que mais 458 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 775.849 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.