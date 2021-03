Seguradoras poupam 139 milhões de euros devido ao confinamento

Os números da sinistralidade diminuíram em Portugal durante o ano passado, devido ao confinamento. Por isso, as companhias de seguro pouparam 139 milhões de euros. Dados divulgados pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões mostram que apenas 13% dos clientes receberam os descontos no seguro automóvel previstos na lei.

É uma equação simples: menos trânsito equivale a menos sinistralidade. Com os portugueses em casa, as estradas nacionais registaram, durante o ano de 2020, menos nove mil acidentes do que no ano anterior. Esta é uma realidade que poupou 139 milhões de euros às companhias de seguros.

Mas dos cerca de 7,5 milhões de contratos em Portugal, apenas menos de um milhão foi alvo de redução de prémio. Segundo a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, apenas 13% dos clientes de seguro automóvel beneficiaram deste desconto que está previsto na lei.