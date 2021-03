Colégios não podem anular matrículas quando pais não conseguirem pagar mensalidades

Os colégios e creches não vão poder anular as matrículas em caso de atraso ou falta de pagamento causado pela perda de rendimentos dos pais. Esta norma está prevista no decreto promulgado pelo Presidente da República, que pretende reforçar o apoio às famílias.

No documento promulgado em Belém, está a garantia de que todas as instituições do setor público - privado ou social - que tenham creche, pré-escolar ou atividades de tempos livres e apoio à família não podem anular as matrículas ou cobrar juros, caso os pais não consigam pagar as mensalidades devido à perda de rendimentos.

Segundo o Jornal de Negócios, a prova pode ser feita por qualquer meio legalmente admissível, como por exemplo o registo de remunerações da Segurança Social.

Para as situações de dívida, terá de ser definido um plano de pagamento que não pode exceder o montante mensal de 1/12 avos do valor endivida.