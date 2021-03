Covid-19. Mais de 30 concelhos ainda estão acima do limite para desconfinar

Portugal ainda tem mais de 30 concelhos com incidência acima do limite definido pelo Governo para iniciar a segunda fase do desconfinamento, prevista para 5 de abril.

O Executivo quis esperar pelos números atualizados antes de definir as regras de desconfinamento, que deverão entrar em vigor na próxima semana. O Rt (que representa o valor de transmissibilidade) e a taxa de incidência são os principais parâmetros a avaliar.

Os dados revelam que ainda há 32 municípios com incidência cumulativa acima dos 120 novos casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias. Apesar de representar uma diminuição de 12 concelhos face à semana anterior, o valor que está acima da meta definida pelo Governo.

Há também nove concelhos que têm o dobro da incidência, ou seja mais de 240 casos por 100 mil habitantes. Machico, na Ilha da Madeira, surge no lugar cimeiro, com mais de 600 casos e um risco muito elevado de infeção.

Mas há uma boa notícia: 48 concelhos não registam nenhum novo caso de covid-19 há duas semanas, um aumento de 11 em relação à última atualização.

A nível nacional, a matriz de risco publicada no boletim desta segunda-feira da Direção-Geral de Saúde coloca Portugal com uma incidência de 70 novos casos por 100 mil habitantes. Já o Rt tem estado a subir e está atualmente nos 0,94.