AHRESP e DGS discutem plano de reabertura da restauração

A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) esteve reunida com a Direção-Geral da Saúde (DGS) para articular o plano de reabertura para a restauração e bebidas, foi anunciado.

"A AHRESP reuniu esta manhã [de hoje] com a Direção-Geral da Saúde, com a presença da Dra. Graça Freitas, Diretora Geral e sua equipa, para articular o Plano de Reabertura para a Restauração e Bebidas", lê-se no boletim diário da associação.