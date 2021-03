Com novo máximo de mortes em 24 horas, São Paulo autoriza funerais à noite

O Brasil regista o maior número de mortes por covid-19 num único dia, 3.700. No país vive-se uma crise sem precedentes entre os militares e o presidente Jair Bolsonaro.

A demissão de toda a cúpula das Forças Armadas é inédita no Brasil. Com a informação de que os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica renunciariam em apoio ao ministro da Defesa, trocado na véspera por Bolsonaro, o Governo antecipou a demissão dos três militares.

O ato foi interpretado como uma crítica ao Presidente, que voltou a criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal que deu aos estados autonomia para definirem as regras de restrições.

O pais registou quase 3.700 mortes por covid-19 em 24 horas. Pela prmeira vez desde o inicio da pandemia, São paulo autorizou os funerais durante a noite.