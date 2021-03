Covid-19 em França. Médicos poderão ter de escolher quem é tratado 

França está a braços com a terceira vaga de covid-19 e a situação continua a sair fora de controlo.

Os profissionais de saúde avisam que, caso não se avance com um confinamento, pode vir a haver necessidade de se escolher quem é tratado.

Cerca de cinco mil doentes estão internados em unidades de cuidados intensivos, um número superior ao pico da segunda vaga.

A SIC testemunhou a pressão numa unidade de cuidados intensivos da região de Paris.

Macron vai anunciar novas medidas face ao agravamento da pandemia em França

O Conselho de Defesa francês está esta quarta-feira reunido para decidir medidas face ao agravamento da pandemia de covid-19, que serão anunciadas pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, enquanto aumentam os pedidos de encerramento das escolas no país.

Para decidir as novas medidas, Emmanuel Macron vai levar em conta os dados mais recentes da pandemia no país, já com o efeito do confinamento híbrido colocado em prática, há 13 dias, em 16 e depois 19 departamentos franceses.

A tendência continua preocupante com o aumento dos números de casos, que colocam os hospitais sob forte tensão. O número de pacientes em cuidados intensivos subiu para 5.072, acima da capacidade normal dos hospitais e do pico da segunda onda em novembro. A taxa de incidência também aumentou.