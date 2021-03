Covid-19. Brasileiros desobedecem às restrições para sobreviver

O Brasil tem sido, este mês, o país com mais mortes por dia associadas à covid-19 em todo o mundo. Enquanto a pandemia se agrava, milhares de pessoas continuam a arriscar a vida e a ir trabalhar todos os dias para conseguir pôr comida na mesa.

O estado brasileiro impôs novas restrições. Entre 26 de março e 6 abril, mantêm-se abertos apenas os serviços essenciais. No entanto, e apesar de cumprirem o uso da máscara, ficar em casa não é opção para demasiados brasileiros.

Os apoios do Governo Federal acabaram em dezembro e o próximo pacote de subsídios só deve arrancar em abril. Esse intervalo de três meses fez disparar os pedidos de ajuda. Num ano, só no estado do Rio de Janeiro, mais de um milhão de pessoas perdeu o emprego.

Neste mês de março, o Brasil ultrapassou várias vezes os Estados Unidos na trágica contabilização do número de mortes diárias por covid-19. No total, morreram mais de 62.900 pessoas infetadas, quase o dobro do registado em julho do ano passado que era, até agora, o pior mês desde o início da pandemia.

