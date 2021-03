Governo reavalia amanhã medidas da nova fase do desconfinamento

As medidas de desconfinamento serão revistas esta quinta-feira, em Conselho de Ministros.

O plano previsto deverá manter-se, mas terá em conta o índice de transmissibilidade do novo coronavírus. Os novos casos continuam a baixar, mas há 24 concelhos em risco de não passarem à nova fase.

A 5 de abril está prevista a reabertura de:

2.º e 3.º ciclos (e ATLs para estas idades);

Equipamentos sociais na área da deficiência;

Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares;

Lojas até 200m2 com porta para a rua;

Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal);

Esplanadas (máximo de 4 pessoas);

Modalidades desportivas de baixo risco;

Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

A proximidade pode ser um fator de afastamento das medidas de desconfinamento. No entanto, a densidade populacional e o grau de risco de contágio poderão pesar na tomada de decisão.

Outro fator que poderá influenciar os governantes será o facto de terem de decidir tendo por base os dados registados até 26 de março, ou seja, vários dias antes do anunciado para iniciar a segunda fase de desconfinamento.

Por agora, o cenário geral é de esperança, uma vez que o grau de incidência continua a diminuir de forma consistente desde o fim de janeiro e o número de internamentos em enfermaria e nos cuidados intensivos também tem decrescido.

Portugal com mais 3 mortes e 618 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 3 mortes e 618 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.848 mortes e 821.722 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 26.664 casos, menos 92 em relação a terça-feira.

O boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 558 doentes (menos 26 do que na terça-feira), o mais baixo desde 22 de setembro, dia em que estavam internadas 546 pessoas.

Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 127 doentes, menos dois em relação a terça-feira, valor mais baixo desde 8 de outubro, dia em que estavam internadas nestas unidades 115 pessoas.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavirus em Portugal está estável, mantendo-se hoje em 0,94, enquanto a incidência desceu para 65,3 novos casos de infeção por 100.000 habitantes.

De acordo com o boletim, o Rt é de 0,94 em Portugal continental e ilhas, o mesmo registado pelo anterior boletim, divulgado na sexta-feira.

No que respeita à incidência de novos casos de infeção com SARS-CoV-2, os dados revelam que situa-se nos 65,3 casos por 100.000 habitantes (70 por 100.000 habitantes na sexta-feira) e nos 62,4 casos por 100.000 habitantes se for considerado apenas o continente (63,4 por 100.000 habitantes na sexta-feira).

A incidência refere-se ao número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento iniciado em 15 de março.

Na apresentação do plano de desconfinamento, o primeiro-ministro avisou que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o Rt - o número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado pelo vírus - ultrapasse 1.