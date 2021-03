Justiça investiga 12 mortes em lar nos Açores. Transferência dos doentes para o hospital em causa

A justiça está a investigar as 12 mortes num lar da ilha de S. Miguel, nos Açores. O surto aconteceu no ano passado. A situação descontrolou-se e 50 pessoas ficaram infetadas.

O caso no lar do Nordeste está agora a ser investigado pelo Ministério Público num inquérito aberto já este ano.

O presidente da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros confirma que já foi ouvido e mostra-se satisfeito com a investigação.

O caso do lar do Nordeste encontra-se em segredo de justiça. De acordo com o jornal Açoriano Oriental os investigadores querem saber se existiram irregularidades no processo de transferência de doentes entre o Hospital do Divino Espírito Santo e o lar.

Desde o início da pandemia, morreram 30 pessoas com covid-19 nos Açores.