O que reabre na segunda fase do desconfinamento, "se tudo correr bem"

Segunda-feira é dado o segundo passo no processo de desconfinamento gradual. A decisão final só será tomada esta quinta-feira pelo Governo. Terá em conta o índice de transmissibilidade, os internamentos, a taxa de positividade dos testes realizados e a incidência.

A manter-se o plano inicial, serão retomadas as aulas do 2.º e 3.º ciclos e reabrem esplanadas, que só poderão ter, no máximo, quatro pessoas por mesa e as lojas até 200 metros quadrados.

A partir desta segunda-feira volta a ser possível frequentar museus, monumentos, palácios e galerias de arte, assim como feiras e mercados não alimentares, mas essa decisão é dos municípios.

É novamente permitido fazer exercício ao ar livre em grupo, desde que não sejam mais de quatro pessoas e os ginásios voltam a abrir portas. Mas as aulas de grupo só são permitidas em maio. Está ainda prevista a reabertura dos equipamentos sociais na área da deficiência.

Até lá, as restrições mantêm-se apertadas. A circulação entre concelhos está proibida até ao final do dia de segunda-feira.