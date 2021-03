A semana da Páscoa era uma das melhores do ano para os restaurantes da Bairrada que vendem leitão assado.

Com salas vazias, continuam a assar leitões para vender para fora e esperam que as encomendas para o próximo fim de semana sejam, pelo menos, semelhantes às do ano passado.

No entanto, os restaurantes queixam-se de que a proibição de circular entre concelhos está a limitar ainda mais um negócio que vive muito de quem vem de longe.