Os museus, monumentos e palácios nacionais reabrem na próxima semana. Depois de terem perdido cerca de 80% dos visitantes no último ano, dizem que o novo período é de esperança.

Os bilhetes são uma fonte de receita fundamental para os espaços que apesar do confinamento mantiveram o trabalho de conservação dos acervos e da História que esperam continuar a preservar com a ajuda do público.