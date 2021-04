Afastados pela pandemia, associação promove contacto entre familiares com videochamadas

Na vila da Boi-dobra, na Covilhã, uma Associação de Solidariedade Social, Cerzir Afetos, disponibiliza aos idosos equipamento informático para facilitar o contacto com os familiares.

A iniciativa tem, nesta época da Páscoa, ainda mais singnificado.

Filomena e Augusto falam com Daniela, que está no Algarve. O contacto com os filhos é frequente por telefone, mas hoje o casal ganha outro significado.

Em mais de um ano de pandemia, o casal perdeu a festa do primeiro aniversário da única neta, perdeu uma Páscoa e um Natal em família e as atividades na comunidade em que participavam também não se realizaram.