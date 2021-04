Covid-19. Itália com 21.261 casos e 376 mortes nas últimas 24 horas

Itália registou mais 21.261 infeções com o coronavírus da covid-19 e mais 376 mortes nas últimas 24 horas, indicou este sábado o Ministério da Saúde do país, no habitual balanço diário da pandemia.

Face ao balanço de sexta-feira, há menos 671 infetados diários contabilizados e menos 105 mortos.

Desde o início da pandemia de covid-19 em Itália, em fevereiro de 2020, o país totaliza 110.704 mortes em 3.650.247 infeções.

De acordo com o presidente do Instituto Superior de Saúde italiano, Silvio Brusaferro, só uma queda na pressão nas unidades de cuidados intensivos dos hospitais levará a que várias regiões possam sair de restrições mais duras.

Em Itália, 40,9% das camas de cuidados intensivos estão ocupadas por doentes com covid-19, acima dos 30% do limiar crítico.

Mais de 10,6 milhões de pessoas foram vacinadas no país contra a covid-19, das quais mais de 3,36 milhões completaram a vacinação com uma segunda dose.