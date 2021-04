Covid-19. Queima das Fitas de Portalegre adiada

A Associação Académica do Instituto Politécnico de Portalegre (AAIPP) anunciou este sábado que decidiu adiar, para data a definir, a edição deste ano da Queima das Fitas e da Semana Académica, devido à pandemia da covid-19.

Em comunicado publicado na página da AAIPP, na rede social Facebook, é explicado que não estão reunidas condições para desenvolver estas iniciativas académicas.

"A situação pandémica que o mundo atravessa não nos permite reunir todas as condições necessárias para a realização dos tradicionais festejos da Queima das Fitas e da Semana Académica de Portalegre, uns dos pontos mais altos do tão característico espírito académico do Politécnico de Portalegre, traduzido em dias de enorme simbolismo", pode ler-se no documento.