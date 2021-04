Esplanadas de restaurantes e cafés reabrem na segunda-feira

A partir de segunda-feira, as esplanadas de restaurantes e cafés voltam a poder estar abertas, com regras a cumprir. É o caso da limitação do número de pessoas que podem estar sentadas em cada mesa.

Este fim-de-semana os estabelecimentos já começaram os últimos preparativos para a reabertura.

Além da desinfeção dos espaços, as mesas devem estar a dois metros de distância umas das outras e não podem ter grupos com mais de quatro pessoas.

Durante a semana, as refeições só poderão ser servidas até às 22:30. Já aos fins-de-semana e feriados, o horário volta a ser limitado e os estabelecimentos terão de encerrar às 13:00.

A próxima fase do plano de desconfinamento acontece na segunda quinzena deste mês. A restauração vai passar a poder receber clientes no interior e a limitação nas esplanadas vai aumentar para seis pessoas por mesa.