Impedidos de passar férias longe de casa, muitos portugueses aproveitaram o fim de semana de Páscoa para passeios em família e para fazer exercício físico, na marginal de Matosinhos e no paredão de Oeiras.

Com a proibição de circular entre concelhos, os hotéis do Algarve tiveram pouca procura.

Com as tradições suspensas e a proibição de circular entre concelhos de norte a sul, a regra é ficar em casa e a Páscoa será diferente do habitual.