Covid-19. Fim de semana marcado por restrições em toda a Europa

O fim de semana fica marcado pelas restrições impostas em toda a Europa por causa da pandemia.

França inicia o terceiro confinamento nacional. Os encontros com familiares e amigos estão desaconselhados. Os locais de culto continuam abertos, mas mantém-se o recolher obrigatório a partir das 19:00. O comércio não essencial está de portas fechadas e as escolas vai ficar encerradas durante três semanas.

Na Alemanha, aumentam as preocupações com a economia. As previsões de crescimento do PIB têm caído nos últimos meses. Esta madrugada, no sul do país, milhares de pessoas sairam à rua em protesto.

Na ilha italiana da Sicília as paróquias estão a apoiar a campanha de vacinação. As vacinas não são administradas dentro das igrejas, mas em locais próximos, onde é mais fácil administrar as doses

Nas Filipinas, o domingo de Páscoa foi celebrado com dezenas de velas que ocuparam as cadeiras da Paróquia de São Pedro, simbolizando os católicos que não podem ir à Igreja devido à pandemia.

Em todo o mundo, mais de 130 milhões de pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus, que já fez quase 3 milhões de vítimas mortais.