Na segunda fase do desconfinamento, uma das novidades é a reabertura dos ginásios, que vivem com expectativa a retoma da atividade.

O setor garante que implementou todas as normas de segurança e reforçou a aposta nas aulas ao ar livre.

Ainda assim, alguns espaços perderam metade dos clientes.

O país prepara-se para mais um passo na reabertura progressiva. A segunda fase do desconfinamento arranca esta segunda-feira, com 19 concelhos com maior risco de contágio de covid-19.