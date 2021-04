Portugal avança esta segunda-feira para a segunda fase do desconfinamento.

Os alunos do segundo e terceiro ciclo do ensino básico voltam às aulas presenciais nas escolas.

Também os centros de dia reabrem as atividades, assim como os centros de atividades ocupacionais na área da deficiência.

Na economia, passa a ser possível frequentar esplanadas, lojas com menos de 200 metros quadrados e ginásios.

Um desconfinamento a conta-gotas que mantém as regras do uso de máscara e do teletrabalho.