Vacinação contra a covid-19. Turquia já administrou mais de 16 milhões de doses 

A Turquia já administrou mais de 16 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, desde o início do ano.

O país está a usar a vacina produzida pela empresa chinesa Sinovac. No entanto, espera ter uma vacina de produção própria no final do verão e admite que estará à disposição de toda a gente.

A Turquia entrou em desconfinamento há um mês e continua a registar um elevado número de novos casos. No sábado, foram registados mais de 44.700 infetados.

Na próxima terça-feira, os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu vão reunir-se com o Presidente turco, em Ancara, a capital do país. Em cima da mesa estará a situação dos refugiados e migrantes e os retrocessos nos direitos humanos e das mulheres.