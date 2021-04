O dia de hoje fica também marcado pela reabertura dos museus, monumentos e Palácios Nacionais. Esta manhã, a afluência no Palácio Nacional da Ajuda foi bastante reduzida.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, assinalou o dia com a apresentação do projeto de instalação do Museu Nacional da Música no Palácio Nacional de Mafra. O espólio com mais de mil instrumentos está sem casa permanente há mais de 100 anos.