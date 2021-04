Permitidos ensaios de espetáculos com estreia depois de abril

A realização de ensaios, durante o estado de emergência, é agora permitida para espetáculos com estreia prevista para lá do final de abril, esclareceu esta segunda-feira a Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC).

"Em relação à realização de ensaios esclarece-se que, estando prevista na Resolução do Conselho de Ministros nº 19/2021, de 13 de março, a reabertura, dos cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos, a partir do próximo dia 19 de abril, fica sem efeito a limitação temporal de impossibilidade de ensaios, podendo os mesmos realizar-se no cumprimento das normas da Direção-Geral da Saúde (DGS)", lê-se num comunicado publicado na página oficial da IGAC.