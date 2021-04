Temperatura medida à entrada e mãos desinfetadas: o regresso à escola dos alunos do 2º e 3º ciclos

Milhares de alunos voltaram esta segunda-feira às aulas presenciais.

Nesta fase regressam todos os alunos do 5º ao 9º ano e neste reencontro, entre jovens e professores, o ambiente foi de entusiasmo e de confiança.

Os alunos do 2º e 3º ciclos juntam-se aos do 1º ciclo, creche e pré-escolar, que já tinham recomeçado as aulas presenciais.

Dentro de duas semanas está previsto o regresso dos alunos do ensino secundário, se a próxima fase do desconfinamento avançar.