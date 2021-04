Vacinar maiores de 65 anos até maio é o "grande objetivo da task force", diz Marques Mendes

Luís Marques Mendes diz que o objetivo da task forca para a vacinação é chegar a maio com a população acima dos 65 anos vacinada. O comentador da SIC garantiu, no Jornal da Noite de domingo, que na nova fase do processo, o principal critério é a idade, mas haverá exceções.

“Segundo eu apurei, junto da Direção-Geral de Saúde, essas exceções são pessoas que independentemente da sua idade, apresentam doenças com risco elevado para a covid-19”, disse Marques Mendes apontando três exemplos: pessoas transplantadas, pessoas com doenças neuromusculares e pessoas com doença oncológica ativa.