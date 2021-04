A testar trabalhadores do concelho, Cascais garante capacidade para 840 testes por dia

Os trabalhadores do concelho de Cascais estão a ser testados à covid-19 de forma gratuita. Uma iniciativa da autarquia que garante ter capacidade para realizar 840 testes por dia.

A iniciativa abrange vários setores de atividade, como a restauração, o comércio, taxistas e pescadores. Têm direito a dois testes grátis por mês.

A testagem está a ser feita por 75 técnicos em 27 postos a funcionar em simultâneo, no espaço da Feira do Artesanato do Estoril.

Cascais tem, neste momento, uma taxa de incidência a 14 dias de 47 casos por 100 mil habitantes. Mas o presidente da autarquia assegura que, se os casos começarem a aumentar, a testagem pode ser alargada a todos os munícipes.