Covid-19. “Não foi por falta de disponibilidade orçamental que o Governo deixou de dirigir apoios”

O ministro da Economia nega que o Governo tenha alguma vez poupado na atribuição de apoios às empresas e famílias afetadas pela pandemia para proteger o défice. Numa audição conjunta com a ministra do Trabalho, esta terça-feira, no Parlamento, Siza Vieira disse que o objetivo sempre foi mitigar o impacto até à retoma nalgumas atividades.

“Não foi por falta de disponibilidade orçamental que o Governo deixou de dirigir apoios”, disse o ministro da Economia, referindo ainda que “não é uma vontade de proteger o défice ou de estar limitado por essa capacidade que nos impede de responder à medida das necessidades”.

Siza Vieira afirmou ainda que as “medidas são insuficientes” e que “serão sempre insuficientes” num contexto como o causado pela atual pandemia.