Não será necessário certificado de vacinação para frequentar esplanadas em Inglaterra

Inglaterra vai dar mais um passo no desconfinamento na próxima segunda-feira com a reabertura de lojas, cabeleireiros, ginásios e esplanadas. O governo britânico garante que não será preciso nenhum certificado de vacinação para frequentar as esplanadas dos pubs.

O Reino Unido vai começar a administrar a vacina da Moderna na terceira semana de abril, uma ajuda para atingir o objetivo de vacinar toda a população adulta até ao final de julho.

França mantém o objetivo de vacinar 10 milhões de pessoas até meados deste mês, até chegar aos 30 milhões em junho. Para acelerar a campanha de vacinação, usa hospitais militares e grandes centros, como o Estádio de França, em Paris, que abriu hoje e que pode vacinar até 10 mil pessoas por dia.