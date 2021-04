"Programa de vacinação está a salvar vidas, mas a pandemia continua a ser perigosa", diz Biden

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse que as variantes do vírus estão a propagar-se e com rapidez, alertando que o número de casos voltou a aumentar e que as hospitalizações já não estão a diminuir.

"O programa de vacinação está a salvar dezenas de milhares de vidas, mas a pandemia continua a ser perigosa."

Apesar de uma "taxa recorde de vacinação", os EUA ainda não vacinaram "nem metade dos 300 milhões de americanos".

Biden antecipa em duas semanas prazo para registo de vacinação

O Presidente Joe Biden anunciou terça-feira que está a antecipar em duas semanas o prazo para os Estados tornarem todos os adultos nos Estados Unidos elegíveis para as vacinas contra o coronavírus.

Biden manifestou esperança de que o anúncio de que todos os adultos sejam elegíveis até 19 de abril para se registarem numa plataforma digital para serem vacinados ajude a expandir o acesso e distribuição da vacina. Alguns estados já começaram a antecipar os prazos face à data original de 1 de maio.

O Chefe de Estado fez o anúncio depois de visitar um local de vacinação contra a covid-19 na Capela Immanuel, no Seminário Teológico da Virginia, em Alexandria. Durante a visita, agradeceu a todos por administrarem a vacina e por comparecerem para as receber.

"Deixem-me ser muito sincero com voês. Não chegámos à meta. Ainda temos muito trabalho para fazer. Continuamos numa corrida de vida ou de morte contra o vírus."

Biden anunciou ainda que 150 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram administradas desde que tomou posse a 20 de janeiro.

