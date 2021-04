Esta segunda-feira foi a reabertura de todas as lojas até 200 m2 com porta para a rua. O setor do pronto-a-vestir diz que o balanço do primeiro dia foi positivo.

Em Alvalade, os proprietários das lojas estão expectantes para a segunda fase de desconfinamento.

Dia 19 de abril, reabrem todas as lojas e centros comerciais.