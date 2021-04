Tradicional desfile do 25 de Abril na Avenida da Liberdade poderá regressar este ano

O desfile do 25 de Abril poderá regressar este ano à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Depois de um ano sem se realizar por causa da pandemia, a Associação 25 de Abril quer voltar às comemorações, que devem terminar mais cedo e com Grândola Vila Morena, cantada, pelo segundo ano consecutivo, à janela.

A Direção-Geral da Saúde confirma que a 31 de março recebeu um pedido da Associação 25 de Abril e está a preparar um parecer que será oportunamente enviado à organização.

Da Comissão Promotora do Desfile, que tomou a decisão, fazem parte membros do PS, BE, PCP, PEV e GTP. A UGT, também da comissão, não quis associar-se à cerimónia por considerar ser demasiado cedo para voltar à rua.

A Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados não estará presente, mas assinou o manifesto do desfile que, depois de um ano de interrupção por causa da pandemia, quer recuperar a tradição.