Esta terça-feira, Vila Real voltou a receber a feira. Um regresso muito esperado por feirantes e clientes.

No primeiro dia depois de mais um confinamento, o negócio corre melhor a uns do que a outros. Desta vez, a esperança da retoma vem mascarada com algum medo.

Na feira, os cuidados têm de ser muitos e por isso estão por perto os fiscais da autarquia que zelam pelo cumprimento das regras da Direção-Geral da Saúde (DGS).