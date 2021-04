Carregal do Sal está com uma das mais altas taxas de incidência de covid-19, mas as autoridades acreditam que a situação está controlada e esperam que o número de casos ativos diminua já na próxima semana.

O concelho de Carregal do Sal, a sul do distrito de Viseu, é um dos sete municípios com maior incidência de casos de covid-19 e faz parte do grupo que registou mais de 240 casos de covid-19 por cem mil habitantes nos últimos 15 dias.