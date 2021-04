Covid-19. Irão regista maior número de contágios pelo segundo dia consecutivo

O Irão registou esta quarta-feira o valor mais elevado de contágios por SARS-CoV-2 pelo segundo dia consecutivo, com 193 mortes e 20.954 novos casos diagnosticados em 24 horas.

O país enfrenta o surto mais severo de covid-19 até ao momento, com o número de infeções a ultrapassar o recorde alcançado na terça-feira, de 17.430.

O surto ocorre após as duas semanas de férias das festividades do ano novo persa (Nowruz), em que milhões de pessoas se deslocaram para reuniões familiares em todo o território desafiando as restrições impostas pelo Governo.

O Irão confrontou-se durante vários meses para inverter o maior surto da pandemia de covid-19 do Médio Oriente.

No total, o Irão lamenta 63.699 mortes por covid-19 e soma 1.984.340 infeções desde o início da crise sanitária.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.862.002 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.