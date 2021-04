ACT fiscaliza obra em Rio Maior, um dos concelhos acima do limiar de risco

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) esteve esta quinta-feira a fiscalizar uma obra em Rio Maior, um dos concelhos com maior risco de incidência da covid-19.

Como explica Teresa Cardoso, diretora da ACT de Santarém e Tomar, a ACT "vai verificar no terreno se o plano de contingência está efetivamente a ser cumprido".

Os inspetores não detetaram irregularidades no cumprimento das regras impostas pela pandemia. Foram apenas encontradas pequenas falhas de segurança na obra, mas que não obrigaram à suspensão dos trabalhos.

Esta ação faz parte do reforço da fiscalização que o Governo anunciou esta semana para os concelhos com mais casos.

