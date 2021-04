Casos de covid-19 nas escolas do Algarve aumentaram 10% numa semana

Com a estirpe britânica praticamente a dominar a totalidade dos casos de covid-19 no Algarve, a facilidade de contágio desta variante fez disparar as infeções nas escolas.

Até esta quinta-feira eram 33 as turmas em isolamento profilático no Algarve. O facto de as crianças até aos 9 anos serem já 11% do total de positivos na região, poderá obrigar a ajustes na estratégia epidemiológica nas escolas.